الصين تؤكد دعم سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم سوريا بقوة في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وقال بينج - في برقية تهنئة بعث بها إلى بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لسوريا - إن الصين وسوريا تتمتعان بصداقة تقليدية، وإن سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وإنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، ومستعد للعمل لاغتنام الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام، كفرصة للسعي لتحقيق إنجازات أكبر في العلاقات الصينية - السورية.

وأضاف بينج أن الصين تدعم بقوة سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وستقدم أكبر ما تستطيعه من المساعدة لسوريا في مكافحة وباء كوفيد-19، وتنشيط اقتصادها وتحسين رفاهية الشعب؛ من أجل رفع التعاون الصيني-السوري بشكل متواصل، إلى مستويات جديدة.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أعلن الأسبوع الماضي عن فوز الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1 %).

وتلا رئيس مجلس الشعب السوري - في مؤتمر صحفي من منبر مجلس الشعب في سوريا- إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي سوريا وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين، بينما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 مقترعاً، وبنسبة قدرها % ممن أدلوا بأصواتهم.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان السوريون قد أدلوا - أمس - بأصواتهم عبر 12 ألفا و102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.