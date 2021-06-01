1123 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان 

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 1123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 387 ألفا و672 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1845 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 357 ألفا و826 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد19 الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 26 ألفا و393، منهم 9 آلاف و984 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 629 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.