اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات
ينطلق اليوم الثلاثاء، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021م، فى عدد كبير من المحافظات وعلى رأسها “القاهرة والقليوبية وقنا وبني سويف والإسماعيلية”، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشددت الوزارة، على كافة الإدارات التعليمية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمنهج المخصص للتيرم التاني، وسيقدر لهذا التيرم 280 درجة كاملين.
وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري، وفي هذا السياق يرصد «الدستور» هذه الإجراءات.
- تعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.
- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية
- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصقية
-تشغيل بوابات التعقيم
- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية
- الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة
أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
-النظافة اليومية لمقر اللجنة
- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا
-توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل
- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.
- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة
- تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء
- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة
- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو، وكيل، رئيس حجرة)
- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة
- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات
- توفير سيارة إسعاف لخدمة اللجان