اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات

ينطلق اليوم الثلاثاء، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021م، فى عدد كبير من المحافظات وعلى رأسها “القاهرة والقليوبية وقنا وبني سويف والإسماعيلية”، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، على كافة الإدارات التعليمية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمنهج المخصص للتيرم التاني، وسيقدر لهذا التيرم 280 درجة كاملين.



وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري، وفي هذا السياق يرصد «الدستور» هذه الإجراءات.

- تعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.

- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية

- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصقية

-تشغيل بوابات التعقيم

- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية

- الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة

أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة

-النظافة اليومية لمقر اللجنة

- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا

-توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل

- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.

- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة

- تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء

- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة

- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو، وكيل، رئيس حجرة)

- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة

- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات

- توفير سيارة إسعاف لخدمة اللجان