الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحسن وتيرة نمو قطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي

قطاع التصنيع في الصين
قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" اليوم الثلاثاء تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال مايو الماضي إلى 52 نقطة، مقابل 9ر51 نقطة خلال أبريل الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة. 

وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى 51.9 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ورغم التحسن الطفيف فإن المؤشر سجل أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.

وأشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع نشاط المبيعات إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر مدعوما بزيادة الطلب سواء الداخلي أو الخارجي. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر. كما ارتفع مؤشر الإنتاج ولكن بوتيرة أقل  بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

واستقر مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع بدرجة كبيرة خلال مايو الماضي، حيث أنه في حين عينت بعض الشركات عمالا جددا لزيادة طاقتها الإنتاجية توخى البعض الأخر الحذر في قرارات التوظيف.

و أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس تراجع وتيرة نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال مايو الحالي.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات القطاع سجل خلال الشهر الحالي 51 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند مستواه في الشهر الماضي وكان 51.1 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير التصنيعية ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 55.2 نقطة مقابل 54.9 نقطة خلال أبريل الماضي، حيث كان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر الماضي.

بكين قطاع التصنيع قطاع التصنيع في الصين الصين

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