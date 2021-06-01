الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عرض مجموعة ملابس لإمبراطورة نمساوية راحلة في مزاد

إليزابيث إمبراطورة
إليزابيث إمبراطورة النمسا

تعرض مجموعة من الملابس الخاصة بالإمبراطورة النمساوية الراحلة إليزابيث، للبيع في دار مزادات بميونخ، اليوم الثلاثاء.

وحددت دار مزادات "هيرمان هيستوريكا" السعر الابتدائي "لثلاث قطع من الملابس الداخلية من خزانة الملابس الصيفية" بألف يورو (حوالي 1220 دولار).

وقالت دار المزادات إن الملابس يعود تاريخها إلى حوالي عام 1870 إلى عام 1880 وتتكون من "ملابس داخلية متناسقة وفستان ملفوف حول الساق مصنوع من الكتان الأبيض الفاخر وزوج من جوارب القطن الطويلة".
 

إليزابيث إمبراطورة النمسا - المجر القرينة , ولدت في 24 ديسمبر 1837 كانت إمبراطورة النمسا وملكة المجر القرينة، كما حملت لقب الملكة القرينة في بوهيميا وكرواتيا وغيرها، كانت تلقب من قبل العائلة والأصدقاء بـ سيسي.

ولدت صاحبة السمو الملكي الدوقة إليزابيث أملي أوجيني البافارية عشية عيد الميلاد في مدينة ميونيخ، بـ بافاريا، وهي رابع أطفال الدوق ماكسيميليان جوزيف البافاري؛ والأميرة لودفيكا ابنة ماكسيمليان الأول جوزيف، ملك بافاريا.

تزوجت بابن خالتها فرانز جوزيف الأول، إمبراطور النمسا وملك المجر عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً. ولها منه 4 أبناء:

الأرشيدوقة صوفي
الأرشيدوقة جيزيلا
الأرشيدوق رودولف، ولي عهد النمسا
الأرشيدوقة ماري فاليري


انتحر ابنها رودولف سنة 1889 في حادثة اتفاق انتحاري بينه وبين عشيقته؛ وقد عُرفت الحادثة باسم حادثة مايرلينج، نسبة للمكان الذي وقعت فيه؛ فانسحبت إليزابيث من الحياة العامة، ثم قُتلت في 10 سبتمبر 1898 على يد منشق إيطالي في جنيف سويسرا.

ميونخ أول إمبراطورة النمسا اليزابيث بميونخ الدوقة إليزابيث أملي أوجيني البافارية

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