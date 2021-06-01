الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021

الطقس
الطقس

تتصدر حالة الطقس في مصر، اليوم الثلاثاء 1-6-2021، محركات البحث، ويرجع ذلك بسبب فصل الصيف الذي نمر به الآن، حيث يجبر المواطنين على متابعة درجات الحرارة، نظرا لارتفاعها في بعض الأحيان، وننقلها لكم بناءً على نشرات يومية معلنة من هيئة الأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الثلاثاء 1-6-2021، حالة الطقس في مصر، حيث تشهد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يعد الليل مهربا للجميع من شدة الحرارة نهارا، ليشهد لطفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حركه الرياح في سماء مصر

وعن الرياح فهي تنشط على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

حالة الطقس اليوم في مصر 1-6-2021

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 35 21 - الإسكندرية 28 20 - وادي النطرون 34 21 - طنطا 34 20 - شبين الكوم 35 21 - دمنهور 31 21 - بلطيم 27 22 - مطروح 27 19 - السلوم 29 20 - سيوة 34 22 - بورسعيد 28 23  - دمياط 27 21 - الزقازيق 35 21 - المنصورة 35 21 - الإسماعيلية 36 20 - السويس 36 20 - العريش 29 21 - رفح 28 21 -رأس سدر 34 22 - نخل 35 16 - نويبع 39 25).

طقس اليوم

(طابا 32 22 - كاترين 32 18 - الطور 36 23 - شرم الشيخ 39 27 - الغردقة 39 26 - مرسى علم 39 26 - الفيوم 37 22 - بني سويف 38 22 - المنيا 39 23 - أسيوط 40 24 - سوهاج 42 24 - قنا 44 25 - الأقصر 44 25 - أسوان 45 27 - إدفو 44 26 - أبو سمبل 44 26 - الوادي الجديد 44 22 - شلاتين 40 26 - أبو رماد 38 26 - حلايب 35 27 - رأس حدربة 34 27).

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