تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء بالضرب على رئيس حي عين شمس عقب خروجه من منزله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

واعترف المتهم الرئيسي في الواقعة "صاحب محل سمك ومقاول من الباطن" بأنه استأجر 3 أشخاص لتأديب المجني عليه قائلا: "طردني من مكتبه في الحي ٣ مرات وصادر الأوناش والمعدات وهدم 3 أدوار من عمارة كنت شغال فيها".

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من اللواء ماهر محمد كامل رئيس حي عين شمس ومقيم بدائرة القسم، أنه أثناء نزوله للعمل وبصحبته السائق "عبدالرشيد ب" فوجئ بـ3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بعصا خشبية وسلاح أبيض (سكين)، وإصابته عبارة عن كدمة بالكتف الأيمن وجرح قطعي بالشفاة العليا وإحداث تلفيات بالسيارة سالفة الذكر.

القبض على المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة سوداء اللون، وبعد تحديد خط سيرها عن طريق كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، تم ضبط المدعو "عمرو س" سائق ومقيم بالمنيب في الجيزة، وبمناقشته أقر بتعرفه على المجني عليه عن طريق صديق له يدعى "محمود ع" والمدعو "على س س" صاحب محل سمك بعين شمس ومقاول من الباطن ومقيم عين شمس و شهرته علي السماك.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتبين أنه طلب من السائق الأخير الحضور وإحضار آخرين لتأديب شخص، فقام بإحضار المدعو "رمضان م" سائق توكتوك ومقيم فى ساقية مكي بالجيزة (تم ضبطه) بالسيارة قيادته وتقابلا معه.

المتهم الرئيسي: "كنت بنتقم عشان طردني من مكتبه"

بمناقشة المتهم الرئيسي المدعو "علي س"، اعترف بالتحريض على ارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بمصادرة الأوناش والأخشاب ملكه على مدار الثلاثة أشهر الماضية وطرده من الحي أكثر من مرة وهدم 3 أدوار بالعقار الذي يعمل به، مما دفعه لعقد العزم على الانتقام منه، فقام بمراقبته لمدة ٣ أيام قبل الواقعة لتحديد مكان سكنه، واتفق مع صديقه المدعو "محمود علي" على تدبير أشخاص وسيارة لتنفيذ مخططه، وقام بتعريفه بباقى المتهمين وتقابلوا صباح يوم الواقعة وقاموا بنزع لوحات السيارة وتوجهوا لمنطقة سكن المجني عليه وانتظر هو وقائد السيارة المضبوطة بداخلها، ونزل الثلاثة متهمين الآخرين من السيارة وتعدوا عليه وأحدثوا إصابته وفروا هاربين.

واستكمل المتهم أثناء مناقشته أنه فور انتهائه من تنفيذ الخطة قام بدفع مبالغ مالية للمتهمين نظير إتمامهم عملية الاعتداء على المجني عليه، وأعطاهم ٢٥٠٠ جنيه للسائق و٥ آلاف جنيه للمنفذين.