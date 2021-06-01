الصين تسجل حالة إصابة بشرية بسلالة إتش 10إن3 من إنفلونزا الطيور

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة إتش10إن3 من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانجسو.



وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.



وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 في العالم من قبل.



وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين انخفاضا من 27 حالة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 19 إصابة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91122 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.