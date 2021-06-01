تقرير صينى: ادعاءات واشنطن بشأن أصول كورونا تكشف عن «كعب أخيل»

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" اليومية الصينية في افتتاحيتها إن التلاعب السياسي الأمريكي بأصول فيروس كورونا الجديد يكشف عن "كعب أخيل".

وقالت الصحيفة "لن يصلوا في النهاية إلى شئ سوى (اتهامات مدفوعة) سياسيا"، في إشارة إلى مهلة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوكالات الاستخبارات الأمريكية والبالغة 90 يوما لتقديم تقرير بشأن ما إذا كان الفيروس قد نشأ من مصدر حيواني أو من حادث معملي.

وقالت المقالة إن ما تفعله واشنطن لا يكاد يقنع الجماهير في المجتمع العلمي، مضيفة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية "تتمتع بسجل طويل في اختلاق الأكاذيب لأغراض سياسية".

وقالت الصحيفة إن "واشنطن متعجرفة للغاية بحيث أنها لا تدرك أن اتهاماتها الشريرة ضد الصين أصبحت مقامرة سياسية من أجل نفسها. لقد راهنت بكثير من أوراق المساومة على حساب الأخلاق الدولية".

وقالت إن الولايات المتحدة "ليست لديها وسيلة للتراجع عن هذا الوضع الخطير"، مضيفة أن البلاد "يمكن أن تواجه معركة واترلو جديدة قد تفقد فيها مصداقيتها بسبب إساءة استخدام قوتها الناعمة"

يشار إلي أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.