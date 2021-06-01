«الصحة العالمية» تطالب باتفاقية دولية لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الجوائح فى المستقبل

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع المنظمة السنوي، إلى إجراء مفاوضات هذا العام بشأن اتفاقية دولية لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الجوائح في المستقبل، واعتبر ان المنظمة التابعة للأمم المتحدة واجهت "تحديا كبيرا" للحفاظ على أساليب مكافحتها لمرض كوفيد-19 عند المستوى الحالي وتطلب ذلك تمويلا مستداما ومرنا.

يأتي هذا فيما وافق وزراء صحة الدول أعضاء المنظمة على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة والدول لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194، من 29 نوفمبر لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي للجوائح في المستقبل.

وقال سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا في الاجتماع : "من الضروري أن نعزز دور الإشراف العالمي وأن نعطي منظمة الصحة العالمية السلطة والقدرة على القيام بهذا العمل المهم من أجل شعوب العالم كلها".

ورحب مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة بالقرارات قائلا في كلمته أمام الاجتماع الوزاري السنوي "مسببات الأمراض لها اليد العليا في الوقت الحالي، وتظهر بوتيرة أكبر وغالبا في صمت في كوكب غير متوازن".

وفي سياق ذي صلة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالات فيروس كورونا ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إنسيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوا بوضع المسميات الجديدة، التي "ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية".



وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس "سارس-كوف2-" الذى يسبب كوفيد - 19، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والابحاث العلمية.



وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا" ، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".

