«ذا ناشيونال»: مصر قادرة على تحقيق هدنة طويلة الأمد فى فلسطين

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بالجهود المصرية في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، واعتبرت أن الدبلوماسية المصرية قادرة على تحقيق هدنة طويلة الأمد بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وقالت ذا ناشيونال: "تمتلك القاهرة الآن واحدة من أهم الحقائب الدبلوماسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما وقد ظهر نفوذها مرة أخرى يوم الأحد الماضي، عندما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي في القاهرة، لبحث هدنة دائمة مع غزة بناء على وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم الاتفاق عليه في 21 مايو في القدس بوساطة وجهود مصرية".

كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، حول تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ووفقا لـ"ذا ناشيونال": سيكون لدبلوماسيي ومسؤولي القاهرة دور فعال في إقناع إسرائيل وحماس بهدنة طويلة الأمد، وفي تأمين المساعدة التي يحتاجها سكان غزة بشدة، لاسيما وأن تكاليف إعادة الإعمار في أعقاب الضربات الإسرائيلية في فلسطين ستكلف عشرات الملايين من الدولارات.

وتابعت: يمكن لمصر المساعدة في تحقيق ذلك، كما أن مصر لديها أيضًا فرصة لفتح آفاق جديدة بشأن قضية أكثر أهمية: إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تجعل حلقة الصراع المستمرة في غزة أمرًا لا مفر منه.

يأتي هذا فيما استقبل وزير الخارجية سامح شكري، وزير خارجية إسرائيل "جابي أشكنازي"، وذلك بقصر التحرير.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.