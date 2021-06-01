الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تتجه لإلزام العاملين فى دور المسنين بالتطعيم ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تفكر الحكومة الأسترالية في جعل تلقيح العاملين في دور رعاية المسنين إلزاميا بعد تفشي كوفيد-19 في أحد دور الرعاية في ملبورن.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنيسية “فرانس برس”، كانت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية قد قضت في يناير بعدم إلزامية تقديم لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين يعملون في مرافق رعاية المسنين السكنية.

 

ومع ذلك، مع عودة ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات في البلاد من حيث عدد السكان، إلى الإغلاق بعد ظهور مجموعة من حالات كوفيد-19 في حاضرتها ملبورن، أعلن وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أنه طلب من اللجنة أن تعيد النظر في ذلك القرار.

 

وقال للصحفيين في كانبيرا "فيما يتعلق بالإلزام، فإن ما نقوم به هو إحالة تلك القضية مرة أخرى إلى لجنة الخبراء الطبيين المكونة من كبار مسؤولي الصحة بالولاية ومسؤولي الكومنولث".

وأضاف "سبق أن نوقشت هذه القضية ولكن لأسباب طبية ورأي تلك المجموعة لم ينصح بذلك".

جاء ذلك بعد تفشي المرض في دار "أركير" لرعاية المسنين في ضاحية ميديستون شمال غربي ملبورن.

وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين مايكل كيد إن النصيحة الجديدة ستقدم إلى مجلس الوزراء الوطني، الذي يتكون من رئيس الوزراء وقادة الولايات والأقاليم، مضيفا "هذا عمل جار في الوقت الحالي ونتوقع أن يدرس مجلس الوزراء الوطني ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وسجلت أستراليا حتى ظهر الاثنين 30106 حالات مؤكدة بكوفيد-19، بعد إضافة 4 حالات منتقلة محليا وحالتين وافدتين من الخارج خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما توجد حالتان قيد التحقيق، وفقا لأحدث الأرقام المحدثة مساء الاثنين من قبل وزارة الصحة.

وتوجد حوالي 110 حالات نشطة على الصعيد الوطني ووصل عدد الحالات المنتقلة محليا في الأيام السبعة الماضية إلى 35 حالة.

في دور العاملين دور رعاية رعاية المسنين أستراليا تلقى تلقيح المسنين مسنين

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