الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تغلق مكتبها فى بوروندى

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أغلقت الأمم المتحدة رسميا، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بوروندي، قائلة إن الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا، قد حققت تقدما كبيرا في المصالحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء  شينخوا الصينية، أقيمت مراسم حضرتها السلطات البوروندية ومسئولو الأمم المتحدة ودبلوماسيون معتمدون لدى بوروندي، في مكتب الأمم المتحدة الواقع في منطقة نجاجارا بالعاصمة التجارية بوجومبورا، و تميزت المراسم بإنزال علم الأمم المتحدة وتسليمه لمنسق شئون الأمم المتحدة في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

خلال المراسم، قال شيا هوانج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، إنه "بدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، لا سيما مجموعة شرق أفريقيا و الاتحاد الأفريقي، سجلت حكومة بوروندي وشعبها تقدما كبيرا لا يمكن إنكاره في توطيد السلام والمصالحة الوطنية منذ عام 2015".

وخلال نفس المراسم، قال إيسيدور نتيرامبيبا، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية البوروندية "لقد تم توطيد السلام  و الأمن و الديمقراطية و الحكم الرشيد (في بوروندي) ،  و بعد إغلاق المكتب، سنتعاون الآن مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية".

ووفقًا لوكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية ،  قال إن حكومة بوروندي تتوقع من الأمم المتحدة دعم خطة التنمية الوطنية لبوروندي  في الفترة 2018-2027.

كانت الأمم المتحدة قد أقامت المكتب في يوليو 2016 في أعقاب محاولة الرئيس البوروندي آنذاك بيير نكورونزيزا المثيرة للجدل للحصول على ولايته الثالثة، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات و العنف و حتى انقلاب فاشل في مايو 2015.

وفي العام الماضي، طلبت بوروندي من الأمم المتحدة إغلاق مكتبها في 31 ديسمبر 2020، مع استعادة البلاد السلام، لكن توصل الجانبان لاحقا لاتفاق لإغلاقه في 31 مايو 2021. 

المبعوث الخاص للأمم المتحدة المتحدة خمس سنوات مبعوث للأمم المتحدة المبعوث

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