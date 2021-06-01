الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 قتلى فى هجوم إرهابى مسلّح جنوب غرب كولومبيا

هجوم إرهابى
هجوم إرهابى

قُتل تسعة أشخاص برصاص مسلّحين اقتحموا منزلهم في منطقة ريفية بجنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات.


ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال "مكتب المدافع عن الحقوق في كولومبيا" في تصريحات صحفية له، إنّ رجالا مسلّحين اقتحموا منزلاً في بلدية الجزيراس "وقتلوا ثمانية رجال وامرأة واحدة".


و لم توضح هذه الوكالة الحكومية المكلّفة حماية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان دوافع هذا الهجوم.


من جهتها قالت منظمة "إنديباز" غير الحكومية إنّ المنزل نفسه شهد في العام الماضي مقتل سبعة أشخاص بينهم قاصران.


ووفقاً لهذه المنظمة فقد شهدت كولومبيا منذ مطلع العام 41 مجزرة (جريمة يروح ضحيّتها ثلاثة قتلى على الأقلّ، بحسب تعريف الأمم المتّحدة".


وتدور في جنوب غرب كولومبيا معارك على عائدات تجارة المخدرات أبطالها مسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية سلام مع الحكومة في 2016، وعصابات وأفراد من ميليشيا "جيش التحرير الوطني"، الفصيل المتمرّد الذي لم يبرم حتى اليوم اتفاق سلام مع بوغوتا.


وتعاني المنطقة أيضاً من الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي أودت بحياة 59 شخصاً في شهر واحد في سائر أنحاء كولومبيا.

وخيم الحزن على كولومبيا أول أمس الأحد بعد أن أعلن رئيس كولومليا إيفان دوكي، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء سقوط مروحية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات في منطقة شمالية من البلاد.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال في تصريحات له: "نأسف بشدة لمصرع أبطال شرطتنا الخمسة، الذي وقع في مديرية كانتاغاليو جنوبي إدارة بوليفار".

و أضاف رئيس الدولة أن التحقيق سيتم فتحه لتحديد أسباب الحادث.

و أعرب دوكي عن تضامنه مع "عائلات أبطالنا الذين قدموا كل شيء من أجل الوطن".

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