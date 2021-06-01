الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان «رؤى» بمشاركة 123 فيلما قصيرا

مهرجان القاهرة للفيلم
مهرجان القاهرة للفيلم القصير

يبدأ مهرجان القاهرة للفيلم القصير (رؤى) فعاليات دورته الرابعة "أونلاين" عبر المنصة الإلكترونية للمهرجان اعتبارا من غد الأربعاء، وتستمر حتى 10 يونيو الجاري، برئاسة مالك خوري.

يشارك في هذه الدورة من المهرجان 123 فيلما قصيرا، من بينها 50 فيلما يتنافس على الجوائز، وسوف تقوم إدارة المهرجان بعرض هذه الأفلام من خلال لينك خاص سيطرح على منصة المهرجان بشكل يومي حتى ختام المهرجان.

وتشهد فعاليات اليوم الأول من المهرجان التي تبدأ غدا، الاحتفاء بذكرى الناقد السينمائي والمخرج الراحل سامي السلاموني، بعرض 3 أفلام تعد من أبرز أعماله وهي "كاوبوي" و"اللحظة" وفيلم"الصباح"، الذي نال عنه جائزة أفضل إخراج، بالإضافة لفيلم قصير يتضمن سيرته الفنية وأعماله بشكل عام سيتم عرضه في ختام المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان (رؤى) كان من المقرر إقامة فعاليات دورته الرابعة في شهر مارس الماضي، بمقرالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لكن تم تأجيلة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بحظر إقامة المهرجانات والفعاليات الكبرى بسبب تداعيات فيروس كورونا.

رابعة مجلس الوزراء المهر السينمائي مهرجان مهرجان القاهرة فيروس كورونا رئيس مجلس الوزراء المنصة الالكترونية قرار رئيس مجلس الوزراء الالكترونية المهرجان تداعيات فيروس كورونا

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

ننشر أسماء مستحقى تعويضات محور مسطرد بشارع المشروع فى المطرية

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو