الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تهدف لرفع حجم إنتاج النفط لـ4 مليون برميل يوميًا

النفط
النفط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن سلطات بلاده تسعى لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 مليون برميل في اليوم.

وفي كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي بمقر وزارة الخارجية في روما، قال الدبيبة إنه "من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط، بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا"، مشيرا إلى أن "إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف".

ولفت إلى أنه "جاء إلى إيطاليا للاطلاع على الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معا".

 

وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة باعت نحو مليوني برميل من النفط الإيراني الذي تم ضبطه أثناء توقيف ناقلة نفط بالقرب من سواحل الإمارات في فبراير.

وحسب وثائق قضائية وإحصاءات حكومية تستند إليها الوكالة، فإن النفط كان من ناقلة "MT Achilleas" التي كانت تشملها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ أن الحرس الثوري الإيراني كان يستخدمها لتصدير النفط إلى الصين، حسب الوثائق الأمريكية.

وبعد إيقاف السفينة بالقرب من سواحل الفجيرة الإماراتية في فبراير، اقتادتها الولايات المتحدة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث تم بيع أكثر من مليوني برميل مقابل 110 ملايين دولار بسعر نحو 55 دولارا للبرميل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تعليقا على الموضوع إنه "لا يمتلك أي تفاصيل" بهذا الخصوص، لأن الولايات المتحدة "لم تشتر أي نفط من إيران منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون بسبب قوانينهم"، حسب قوله.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد كشفت في أكتوبر الماضي عن "استيراد" الولايات المتحدة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني. ورجحت "أسوشيتد برس" أن "الاستيراد" كان عمليا على شكل مصادرة مماثلة.

وفي تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضي، جاء أن الولايات المتحدة قامت في مارس الماضي باستيراد 33 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني لأول مرة منذ عام 1991، الأمر الذي لم يؤكده الجانب الإيراني.

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