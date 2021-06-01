ماكرون يشيد بميركل فى المجلس الوزارى الفرنسى - الألمانى

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال المجلس الوزاري الفرنسي - الألماني الأخير قبل تقاعدها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ماكرون خلال مؤتمر مشترك عبر الفيديو إن "المجلس الوزاري الثاني والعشرين ليس مشابها للمجالس السابقة، لأنه الأخير لك سيدتي المستشارة".

وأضاف: "سنلتقي مرارا في الأشهر المقبلة، لكن هذا المجلس الأخير يخولني أن أقول أن العلاقات الفرنسية - الألمانية مدينة لالتزامك، وإرادتك وأحيانا صبرك معنا، وقدرتك على الإصغاء، فجزيل الشكر على ذلك".

وأشار إلى أن "أوروبا لا يمكنها المضي قدما إن لم تكن ألمانيا وفرنسا على اتفاق".

وتابع" "الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا ليس على الدوام كافيا للدفع بأوروبا قدما، لكن بالتأكيد إن لم يكن هناك اتفاق فرنسي - ألماني لن يكون هناك اتفاق بين الدول الـ27 (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، لقد عملنا دوما بهذه الروحية طوال السنوات الأربع الماضية".

من جهتها ثمّنت ميركل التوصل إلى حلول مشتركة "على الرغم من أن لكل منا وجهة نظره الخاصة"، معربة عن سعادتها لقيام هذا التعاون ومبدية ثقتها بتحقيقه نتائج ضمن الإطار الزمني المحدد.

وبعد فترة حكم امتدت 16 عاما، ستخرج ميركل من معترك السياسة بعد الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وأضاف أن زوجته بريجيت تلقت التطعيم أيضا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ماكرون في تغريدة من كلمة واحدة: "طُعِّمت!".

وأضاف: "قوموا بمثل ما قمت به أنا وبريجيت و25 مليون فرنسي، خذوا اللقاح لكي تحموا أنفسكم وأهاليكم".

وسمحت فرنسا اعتبارا من أمس الإثنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان البالغين، وهي مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة تزامنا مع تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.