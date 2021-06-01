خلاف حول الطلاء يهدد تسليم طائرات إيرباص «إيه 350» إلى قطر

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بقطاع الطيران أن شركة "الخطوط الجوية القطرية" اختلفت مع شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات حول طلاء الطائرة "إيه 350".

وأوضحت الوكالة أن هذا النزاع المحتدم يهدد بتأخير استئناف تسليم الطائرات الأوروبية إلى شركة الطيران الخليجية.

وانتقد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية شركة "إيرباص" دون أن يذكر تفاصيل الخلاف، لكن المصادر قالت إنها تتعلق بأحدث حلقة في سلسلة خلافات حول مراقبة الجودة بين شركة الطيران و"إيرباص".

وقال ممثل لـ"إيرباص": "نحن في محادثات مستمرة مع عملائنا. ونحافظ على سرية مضمون هذه المناقشات".

وتفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يتماشى مع علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

ويأتي الخلاف حول جودة الطلاء في وقت حساس تحاول فيه إيرباص فرض تسليم عشرات الطائرات المصممة لشركات الطيران، التي إما أنها لا تستطيع تسلم الطائرات أو لن تتسلمها، وسط تراجع في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "بلومبرج" عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله إن الشركة سترفض أخذ طائرات جديدة من "إيرباص" إذا لم تتمكن من حل النزاع.

وكان الباكر أعلن العام الماضي أن الشركة القطرية لن تستلم أي طائرات في 2020 أو 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال في وقت لاحق إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع "إيرباص" بشأن التأجيلات، ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.