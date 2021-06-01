إيطاليا.. إطلاق سراح أحد أخطر زعماء المافيا بعد سجنه 25 عاما

أفادت صحيفة "إسبريسو" الأسبوعية الإيطالية، بأن جيوفاني بروسكا، أحد أشهر رجال العصابات الصقلية، قد أُطلق سراحه بعد أن قضى 25 عاما في السجن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكد عدد من وسائل الإعلام المحلية والدوائر القضائية والاستقصائية الإيطالية الأنباء التي كشفت أن بروسكا، البالغ من العمر 64 عاما، قد غادر لتوه سجن "ريبيبيا" الشهير.

وحوكم بروسكا بتهمة تنفيذ تفجير على الطريق السريع أسفر عن مقتل القاضي المناهض للمافيا جيوفاني فالكون مع زوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين في 23 مايو 1992.

وتورط بروسكا في العديد من الجرائم الدموية، غير أنه بعد فترة وجيزة من اعتقاله في عام 1996، بدأ يتعاون مع المحققين وقدم معلومات قيمة سهلت اعتقال وإدانة أعضاء آخرين في المافيا.

ويلقب بروسكا بـ"الخنزير"، و"الجلاد"، و"الجزار"، كما يتم تداول أنباء تفيد بأنه قتل ما بين 100 و200 شخص.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، و82 حالة وفاة أخرى ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك مقارنة بـ 2949 حالة جديدة و44 وفاة سجلت أمس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأفادت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في إيطاليا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و217 ألفا و821 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126 ألفا و128 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و858 ألفا و19 شخصا، بزيادة قدرها 6 آلاف و358 شخصا عن اليوم السابق، فيما انخفض عدد الحالات النشطة حاليا 233 ألفا و674 حالة، وفقا للوزارة.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.