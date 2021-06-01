تسمية سلالات كورونا الجديدة بأحرف أبجدية يونانية لتجنب وصم دول معينة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالات فيروس كورونا ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إن

سيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوا بوضع المسميات الجديدة، التي "ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية".



وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس "سارس-كوف2-" الذى يسبب كوفيد - 19، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والابحاث العلمية.



وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا" ، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".



جاء الإعلان عن تسمية تلك السلالات فى الوقت الذى حذر فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.



وقال: "ان الحقيقة هي أنه مازال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لانهاء هذه الجائحة .. نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال".

وعلى صعيد آخر ، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.