الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسمية سلالات كورونا الجديدة بأحرف أبجدية يونانية لتجنب وصم دول معينة

كورونا
كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالات فيروس كورونا ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إن
سيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.
 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوا بوضع المسميات الجديدة، التي "ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية".
 

وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس "سارس-كوف2-" الذى يسبب كوفيد - 19، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والابحاث العلمية.
 

وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا" ، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".
 

جاء الإعلان عن تسمية تلك السلالات فى الوقت الذى حذر فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.
 

وقال: "ان الحقيقة هي أنه مازال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لانهاء هذه الجائحة .. نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال".

 

وعلى صعيد آخر ، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  و اليمن. 

 

 فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جديدة جديد كورونا كورونا الجديد سلالات كورونا يونانية

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

تفاصيل اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا للسطو على شركة بالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو