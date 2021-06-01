السكة الحديد تعلن تعديل 4 قطارات بعربات محسنة اعتبارًا من اليوم

تعمل وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد، على قدم وساق لسرعة تطوير ورفع كفاءة المرفق وذلك لتوفير حياة كريمة لجمهور الركاب، خاصة أن المرفق يعد واحدًا من أكثر المرافق التي تلقى إقبالًا شديدًا من جمهور الركاب.



وفي هذا الجانب أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى ظل الجهود المبذولة لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب قررت تعديل بعض القطارات بعربات محسنة (تحيا مصر) وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1-6-2021.



وأوضحت الهيئة، فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم تعديل تركيب قطار 341 إكسبريس القاهرة - المنصورة، بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالي.

كما سيتم تعديل تركيب قطار 593 إكسبريس القاهرة - السويس بتركيب 10عربات محسنة (تحيامصر) بجدولة الحالى، كذلك تعديل تركيب قطار 594 إكسبريس السويس - القاهرة بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالي.

وأضافت أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2-6-2021، سيتم تعديل تركيب قطار 334 إكسبريس المنصورة - القاهرة بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالي.

مصادر: إجراء فحص لقضبان السكة الحديد بكافة الخطوط لتجنب الحوادث

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه هناك فحص مستمر لقضبان السكة الحديد فى كافة الخطوط بالوجه البحري والوجه القبلي، وذلك لتجنب وجود مشاكل فنية بالقضبان ينتج عنها وجود حوادث.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتم فحص القضبان يوميا بواسطة عمال فنين للتأكد من خلو السكة من أي مشاكل تتسبب فى سقوط العربات من على القضبان، لافتين إلى أن هناك بعض الحوادث تنتج نتيجة وجود مشاكل فنية فى القضبان مثل الفلنكات وهو ما ينتج عنه سقوط العربة من على القضبان لذا يتم فحص كل هذا للتأكد من عدم حدوث ذلك كي لا يتأثر مرفق السكة الحديد بمثل هذه الوقائع.

وأشارت المصادر إلى أن هناك متابعة لأعمال الصيانة التي تتم داخل ورش السكة الحديد وذلك للتأكد من خروج القطارات بعد إجراءالصيانة الكاملة لها وعدم وجود أى مشاكل داخل العربات او القطارات وذلك حتي لا ينتج اى حوادث بالقطارات ناتجة عن الصيانة.