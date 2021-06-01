تيد كروز: بايدن أظهر ضعفا وشجع حماس

اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"اللين مع أعداء إسرائيل"، معتبرا أن سياسات بايدن بما فيها دعوة إسرائيل إلى إنهاء الحرب، "شجعت قادة حماس المتشددين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء ذلك في تصريح غداة جولة تفقد خلالها منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي ومشاهدة الأضرار في عسقلان، شدد كروز على أن "الولايات المتحدة لا تدين للفلسطينيين بأي مساعدات إنسانية طالما أن هناك خطرا من تدفق تلك الأموال إلى حماس".

وأضاف: "كلما أظهر جو بايدن ضعفا تجاه حماس أو حزب الله أو إيران، كلما زاد تصاعد الهجمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، صرح أمس الإثنين بأن نشاط السلطة الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، "يضر بفرص التعاون في المستقبل".

وجاء تصريح أشكنازي في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأضاف أن "استمرار السلطة الفلسطينية في التحريض وأنشطتها في المؤسسات الدولية تشكل عائقا كبيرا أمام إجراء حوار سياسي وإجراءات بناء الثقة على الأرض".