تعليم المنيا:  526 لجنة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية وغرفة عمليات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن تجهيز 526 لجنة علي مستوي الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع لاستقبال 103 ألف طالب وطالبة لأداء أمتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبدأ اليوم.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن جميع اللجان جاهزة لأستقبال الطلاب في اليوم الأول من الأمتحانات، مشيرا إلي أنه عقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية ، ومدير شئون الطلبة والامتحانات،ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بحضور دكتور صفوت جارح وكيل المديرية، محمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية تم خلاله التشديد علي ضرورة تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه بصفة يومية، والتنبية المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وأوضح الرشيدي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها ، لافتا إلى استخدام أجهزة الكاشف الحراري بكل لجنة، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وفي حالة ظهور أعراض مرضية على أي من الطلاب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني وفقا للقواعد القانونية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وتسليمه لغرفة العمليات بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة، على تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة (فتح وغلق المظروف)، وتتكون من رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وأعضاء الكنترول، على أن يفتح المظروف بمعرفتهم، وبحضور جميع الأعضاء بموجب محضر فتح المظروف، وقبل بدء الامتحان بوقت مناسب.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الإعلان عن طرق الوقاية، والإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها باللجنة، ودليل اللجان، وجدول الامتحان بمكان ظاهر باللجنة، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من ورقة الأسئلة بجميع اللجان، وضرورة انضباط سير لجان الامتحان، مع مراعاة تنظيم دخول وخروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان على دفعات، وعدم الخروج بشكل جماعي، مع التنبيه على الطلاب، باصطحاب زجاجات المياه أثناء الامتحان.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بكثافة الطلاب داخل اللجنة الواحدة، لافتا إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان، ومراعاة الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلاب