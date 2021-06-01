الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق اسم دونالد ترامب على طريق سريع فى أوكلاهوما

ترامب
ترامب

مرر مشرعون من الحزب الجمهوري مشروع قانون لتسمية طريق سريع في ولاية أوكلاهوما على اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وقع حاكم أوكلاهوما كيفين ستيت على المشروع ليصبح قانونا، وأطلق رسميا اسم ترامب على الطريق الأمريكي السريع 287 الواصل بين بويز سيتي والحدود بين أوكلاهوما وتكساس.

ووفقا لصحيفة The Oklahoman، كاد التشريع أن يسقط في المجلس التشريعي للولاية عندما أشارت زعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ بالولاية الديمقراطية كاي فلويد، إلى أنه بحسب قانون الولاية يجل أن يكون الشخص متوفيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل أن يتم تسمية طريق سريع أو جسر على اسمهم.

ومع ذلك وفي خطوة ليست غير مسبوقة على الإطلاق، اختار الجمهوريون تغيير القواعد من أجل إرضاء ترامب وقاموا بتعديل القانون وألغوا شرط الوفاة مع مرور ثلاث سنوات على ذلك.

 

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق بأن وزارة العدل الأمريكية طلبت من السلطات القضائية في دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن رفض دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة أن القضية تستهدف كلا من ترامب ووزير عدله، ويليام بار، وعددا من المسؤولين الآخرين وتخص فض مظاهرة مناهضة للرئيس السابق في ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض يوم 1 يونيو 2020.

وذكر التقرير أن وزارة العدل تعتبر أنه لا يمكن إدراج ترامب ومسؤولين رفيعين آخرين في الإدارة السابقة على دعوات مدنية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية إجراءاتها الرامية إلى ضمان أمن قادة البلاد.

كما يعتقد خبراء الوزارة أن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة ستمنعه من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل، وفي هذا السياق اقترحوا رفض الدعوى.

والصيف الماضي رفع بعض المؤسسات، بينها "التحالف الأمريكي لحماية الحرية المدنية" وحركة "حياة السود مهمة"، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ومسؤولي أجهزة الأمن بسبب "اختفاء الاستخدام غير الشرعي للغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى" لفض احتجاجات 1 يونيو في ساحة لافاييت.

الانتخابات جمهور خبراء احتجاجات وزارة العدل الرئيس الامريكي واشنطن انتخابات كولومبيا رفض دعوى كيفين الديمقراطية مشروع قانون الحزب الجمهوري دعوى قضائية الرئيس الامريكي السابق الرئيس السابق السلطات القضائية تعديل القانون الجمهوريون شخص متوفي المجلس التشريعي الجمهوري الديمقراطي المؤسسات

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