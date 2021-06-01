مصرع عامل أسفل قطار أثناء صيانته بمحطة سكة حديد طنطا

شهدت محطة السكة الحديد في طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، مساء أمس الإثنين، حيث لقي عامل في العقد الثالث من العمر، مصرعه أسفل قطار أثناء صيانته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، وتبين أنه أثناء صيانة إحدي القطارات بمحطة طنطا والعمل على إحدي الأعطال تحرك القطار، والعامل أسفل القطار فلقي مصرعه في الحال.

وعلى الفور، تم نقل الجثة لمستشفي طنطا الجامعى وإبلاغ الأجهزة الأمنية للبدء في التحقيقات وعمل التحريات حول الواقعة والوقوف على ملابساتها، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

وكان شاب قد لقي مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار الذي كان يستقله بالقرب من منطقة مزلقان دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، حيث تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا بمصرع شخص يدعي "ياسر م ال" مقيم بقرية ميت غزال، نتيجه حادث قطار أليم إثر سقوطه من القطار بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه علي باب القطار بالقرب من مزلقان دفرة التابعة لمدينة طنطا، على الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان طريق "زفتي - المحلة" في محافظة الغربية، والذي أطلق عليه الأهالي لقب طريق الموت منذ عشرات السنوات، شهد أول أمس حادث انقلاب سيارة ونجاة سائقها لتمكنه من السباحة بإحدى الترع الرئيسية بين قريتي شبرا قلوج وعزبة عويس.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع الرئيسية بطريق "زفتي - المحلة" ونجاة سائقها، وذلك لعدم وجود حاجز بين المياة والطريق، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية وجاري استخراج السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، وقبل عدة أسابيع، اتشحت بعض القرى بمحافظة الغربية بالسواد؛ بعد أن فقدت 6 من أبنائها في حادث قطار طوخ، وقام أهالي المحافظة بتشييع جثامين ضحايا انقلاب قطار طوخ كل في مسقط رأسه بعد انتهاء إجراءات الدفن.

وكان لمركز سمنود نصيب الأسد من تلك الفاجعة؛ حيث إن ثلاثة من الضحايا ينتمون لذات المركز وهم: مي مراد شلبي عبد الله ابنة قرية ميت هاشم مركز سمنود الطالبة بمعهد الحاسبات والمعلومات بالقاهرة والتي لقيت مصرعها أثناء عودتها من المعهد للمنزل؛ والطالبة يسر مصطفى البيعة ابنة قرية الناصرية مركز سمنود؛ وطارق أمين رئيس القطار المنكوب وابن قرية ميت عساس مركز سمنود.

ومن المراكز الأخرى الحاج أحمد صابر عثمان من قرية منشأة الأوقاف مركز طنطا؛ والشاب محمد عثمان الحسيني الجمل ابن قرية نواج بطنطا، وأحمد راتب جنيدي ابن مدينة كفر الزيات.