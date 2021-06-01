سعر الدينار الكويتى فى السوق اليوم الثلاثاء 1-6-2021

يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية اليوم 1-6-2021 ، ليسجل متوسط سعره 49.11 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري، اليوم، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

تعرف على سعر الدينار الكويتي في السوق المصري اليوم 1-6-2021

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وعرضت آخر مؤشرات التداول على العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 48.85 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصرى، فقد سجل 49.11 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه إلى 49.11 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

في حين أبقى سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حالياً، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014 سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولارا أمريكيا و 2.4 يورو، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986 م.