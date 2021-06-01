مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فى القاهرة والمحافظات
تختلف مواقيت الصلاة كل يوم ومن محافظة إلى أخرى بفارق دقائق محدودة، وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في القاهرة والمحافظات.
تعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1-6-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الفجْر 3:11 ص
موعد الشروق 4:55 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:53 ص
موعد صلاة العَصر 3:29 م
موعد صلاة المَغرب 6:51 م
موعد صلاة العِشاء 8:23 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجْر 3:12 ص
موعد الشروق 4:57 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:58 ص
موعد صلاة العَصر 3:37 م
موعد صلاة المَغرب 6:59 م
موعد صلاة العِشاء 8:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:04
موعد الشروق 4:48 م
موعد أذان الظهر 11:48 م
موعد أذان العصر 3:26 م
موعد أذان المغرب 6:49 م
موعد أذان العشاء 8:20 م.
مواقيت الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الشروق 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م.
مواقيت الصلاة فى السويس
موعد صلاة الفجْر 3:06 ص
موعد الشروق 4:50 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:48 ص
موعد صلاة العَصر 3:23 م
موعد صلاة المَغرب 6:46 م
موعد صلاة العِشاء 8:17 م
مواقيت الصلاة فى المنصورة
موعد صلاة الفجْر 3:06 ص
موعد الشروق 4:52 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:52ص
موعد صلاة العَصر 3:31 م
موعد صلاة المَغرب 6:53 م
موعد صلاة العِشاء 8:26 م
مواقيت الصلاة فى طنطا
موعد صلاة الفجْر 3:09 ص
موعد الشروق 4:54 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:54 ص
موعد صلاة العَصر 3:32 م
موعد صلاة المَغرب 6:54 م
موعد صلاة العِشاء 8:27 م