تونس تؤكد الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات مع روسيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات القائمة مع روسيا وتعزيزها.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الجرندي؛ للنظر في المسائل المتعلقة باستئناف الحركة الجوية مع الجانب الروسي وتوفير اللقاحات وعودة الطلبة التونسيين إلى الجامعات الروسية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والصحة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل واللوجستيك، إلى جانب مشاركة سفير تونس لدى موسكو عبر تقنية الفيديو.



وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن الجرندي أكد - خلال الاجتماع - الأهمية التي توليها تونس لمسألة عودة الطلبة التونسيين لمواصلة تعليمهم في الجامعات الروسية، وضرورة المزيد من التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة للسعي من أجل إيجاد حلول عملية ومجدية لمعالجة هذه المسألة.



وأبرز الجرندي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين تونس وروسيا في مجالات النقل والسياحة لاسيما في إطار الترويج للوجهة السياحية التونسية في السوق الروسية وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي بهدف استقطاب عدد هام من السياح الروس لزيارة تونس.



وعلى صعيد آخر، أشاد الوزير بمستوى التعاون بين البلدين في المجال الصحي.. داعيا إلى المزيد من التنسيق مع الجانب الروسي للإسراع في الحصول على اللقاح سبوتنيك Sputnik-V.



وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على تكوين لجنة قيادة ستتولى إجراء مشاورات ثنائية مع الطرف الروسي للنظر في إمكانيات التعاون المشترك في مسائل توفير اللقاحات وإعادة فتح الحدود وتدعيم القطاع السياحي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية التونسية ضرورة الاستمرار في الضغط على القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف سياسة الاستيطان والتهجير.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن تونس تثمن جهود مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والمساعي الحثيثة التي بذلت لكف العدوان السافر لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق ولوقف إطلاق النار.