الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جزيرة مايوركا الإسبانية تبدأ فى رفع بعض القيود الخاصة بكورونا

كورونا
كورونا

قرر مسؤولو جزيرة مايوركا الإسبانية  البدء في رفع بعض القيود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا والتي منعت زوار الجزيرة من الاستمتاع بشوارعها في الليل بسبب حظر التجول الليلي الذي ظل قائما لمدة 7 أشهر، حيث سيتم إنهاء الحظر بنهاية الأسبوع.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" من المقرر رفع حظر التجول يوم الأحد المقبل وسيعتبر هذا التغيير موضع ترحيب في الجزيرة التي تروج نفسها على أنها تمتلك شاطئا رائعا بالنهار ومكانا جيدا للخروج إلى البلدة في الليل.
 

وبسبب تضررها الشديد من الفيروس، كانت الجيرة تطالب لعدة أشهر زوارها بالتواجد في منزل أو فندق بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا.
 

وانخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام إلى 4ر17 %، وهي نسبة تقل عن أجزاء واسعة من القارة الأوروبية. قد تلقى نحو 40 % من سكان الجزيرة جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين حصل نحو 18 % من السكان على الجرعتين اللازمتين لتحقيق التحصين الكامل.

 

وعلى صعيد آخر ، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  و اليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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