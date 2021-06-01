الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ارتفاع ضغط الدم.. أسبابه وأعراضه والعلاجات الفعالة

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يُعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة، فهى علامة للعديد من أمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية.

 

وهناك عدة أسباب لارتفاع ضغط الدم وفقًا لـ “Web MD”، حيث تشمل هذه العوامل العمر والجينات، بالإضافة الى التدخين وزيادة الوزن أو السمنة وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الملح في النظام الغذائي والإفراط في استهلاك الكحول.

 

 

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا:

يظهر ارتفاع ضغط الدم أيضًا عددًا من العلامات والأعراض، والتى تتمثل فى صداع شديد وإرهاق وارتباك ومشاكل في الرؤية وألم في الصدر وصعوبة في التنفس وضربات قلب غير منتظمة.

 

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الدوخة وإحمرار الوجه، وكذلك وجود بقع الدم في العين هي أعراض مرتبطة بشكل غير مباشر بإرتفاع ضغط الدم.

 

العلاجات المنزلية الفعالة

في حين أن الأدوية الخافضة للضغط متوفرة، يمكن أيضًا استخدام العلاجات المنزلية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والتى تتمثل فى الأتى:

 

تقليل الملح 

يجذب الصوديوم الماء في الجسم ويحتفظ به، وبالتالي يرتفع حجم السوائل، لذا يجب على مريض الضغط المرتفع، أن يحد من تناول الملح. 

 

نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن هو الحل للعديد من الاضطرابات، مثل ارتفاع ضغط الدم، فإن النظام الغذائي المثالي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. 

 

الليمون

يتمتع الليمون بالقدرة على تعزيز مرونة ومرونة الأوعية الدموية، حيث يتدفق الدم في وعاء أوسع ، مما يمنع ارتفاع ضغط الدم. 

 

ويعتبر الليمون غني أيضًا بفيتامين C ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمنع الآثار الضارة للجذور الحرة في الجسم. 

 

ممارسه الرياضة

التمرين هو علاج آخر لارتفاع ضغط الدم، فإن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة يوميًا تساعد في تقليل ضغط الدم بمقدار 4 إلى 9 ملم زئبق.

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