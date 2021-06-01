الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تناول كوب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الحماية من امراض
الحماية من امراض القلب

تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمنظمة الصحة العالمية.

ومن السهل دائمًا معرفة ما إذا كان قلبك في خطر، لهذا السبب من المهم جدًا أن تفعل ما في وسعك للوقاية من أمراض القلب من خلال تغييرات صغيرة في نمط الحياة.

ووجدت دراسة جديدة أن القيام بشيء بسيط مثل شرب كوب واحد فقط من مشروب الحليب كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع "bestlifeonline".

وأضاف الباحثون أنه يمكن لشرب كوب من الحليب كل يوم أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى حماية الأوعية الدموية.

وأكدت الدراسة التى نشرت في المجلة الدولية للبدانة أن شرب الحليب يوميًا مفيد لقلبك، حيث لاحظ الباحثون من جامعة "ريدينج" وجامعة جنوب أستراليا وكلية لندن الجامعية وجامعة أوكلاند، أن الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام والذين يتناولون كوبًا واحدًا على الأقل من الحليب يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 14 في المائة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

 

تناول كوب من اللبن يخفض من الكوليسترول

كوب حليب 

وأشار الباحثون إلى أن الاستهلاك المنتظم للحليب لن يزيد من نسبة الكوليسترول، والذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عند ارتفاعه، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام لديهم مستويات أقل من الكوليسترول.

وقال مؤلف الدراسة فيمال كاراني، أستاذ علم الوراثة الغذائية وعلم التغذية في جامعة ريدينج، إن تقليل تناول الحليب قد لا يكون ضروريًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

منتجات الألبان تحمى القلب 

وأكدت دراسة أخرى أجريت عام 2018 ونُشرت في مجلة The Lancet، أن استهلاك منتجات الألبان بشكل عام كان جيدًا لصحة القلب.

كما أن تناول أكثر من حصتين من منتجات الألبان يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22 بالمائة مقارنة بعدم استهلاك منتجات الألبان. 

وارتبط تناول أكثر من حصة واحدة من الزبادي كل يوم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10 في المائة مقارنة بعدم تناول الزبادي.

أمراض القلب القلب اللبن دراسة منظمة الصحة العالمية الكوليسترول منتجات الألبان

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