النمسا تؤجل برنامجا لتسهيل السياحة فى ظل كورونا بضوابط معينة

قالت وزارة الصحة النمساوية إن وثيقة لتسهيل السياحة في عصر الجائحة في النمسا (ما يسمى بالممر الأخضر) ستُؤجل لمدة أسبوع على الأقل لأن الاتحاد الأوروبي غيّر المواصفات التقنية لمثل هذه الوثيقة.



وأقام مسؤولون نمساويون هذا الممر الذي سيسمح لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين يمكنهم إثبات أنهم نجوا من الإصابة أو الذين أجريت لهم فحوصات أخيرة تثبت انهم غير مصابين، بالوصول الى المرافق ومناطق الجذب السياحي التي أغلقت معظم العام الماضى بسبب الجائحة.



وكانت النمسا تأمل في أن يتم التمكن من تفعيل البرنامج اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.



وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب مضيها قدما في خطتها الخاصة بينما يتوقع الاتحاد الأوروبي توفير برنامج مماثل يغطي التكتل بأكمله، بدءا من يوليو.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.