الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور البابا تواضروس

نواب التنسيقية يشاركون فى احتفالية الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة

شباب الأحزاب والسياسيين
شباب الأحزاب والسياسيين

 شارك نواب التنسيقية، اليوم، في حضور الحفل المقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى رض مصر الموافق 1 يونيو من كل عام، وكان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين.

 كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وحضر الاحتفالية النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وزيرة التجارة والصناعة تبحث عددا من الملفات الاقتصادية مع نواب التنسيقية

واستقبلت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونقل نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية بالمحافظات. 

واستعرضت جامع، رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات، وإحلال الواردات ودعم المصدرين، وأشارت إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة، وتناولت بالشرح، مدينة الروبيكي كنموذج للتكامل الصناعي نقلت فيه المدابغ، وتأسست منطقة ورش ومصانع أحذية بجوارها. 

كما أشارت الوزيرة إلى المحور الاقتصادي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومحاورها، وتوفيق أوضاع الورش الموجودة بالمناطق السكنية وآلية التعامل معها عبر تقنين أوضاعهم، وأن لهم الأولوية في النقل إلى المجمعات الصناعية لمن تتوافق أوضاعهم مع الاشتراطات القانونية. 

واتفقت الوزيرة مع نواب التنسيقية على تكرار اللقاءات لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل مشاكل المواطنيين والاستجابة إلى استفساراتهم.

وحضر اللقاء من نواب التنسيقية أحمد مقلد، وأميرة صابر، وعلاء عصام، ومحمد إسماعيل، ورشا فايز ، ومارسيل سمير ، وهيام الطباخ، ورشا أبو شقرة، ومرثا محروس، وأحمد رمزى، وخالد بدوي، ومنال هلال، وطارق الخولي، وعضو مجلس الشيوخ محمد عزمي، وعضو تنسيقية شباب الاحزب والسياسيين مؤمن سيد.

شباب الأحزاب والسياسيين
شباب الأحزاب والسياسيين
شباب الأحزاب والسياسيين
شباب الأحزاب والسياسيين
نواب التنسيقية مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزيرة التجارة والصناعة العائلة المقدسة العباسية البابا تواضراس

الأكثر قراءة

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو