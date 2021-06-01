نواب التنسيقية يشاركون فى احتفالية الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة

بحضور البابا تواضروس

شارك نواب التنسيقية، اليوم، في حضور الحفل المقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى رض مصر الموافق 1 يونيو من كل عام، وكان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين.

كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وحضر الاحتفالية النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث عددا من الملفات الاقتصادية مع نواب التنسيقية

واستقبلت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونقل نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية بالمحافظات.

واستعرضت جامع، رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات، وإحلال الواردات ودعم المصدرين، وأشارت إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة، وتناولت بالشرح، مدينة الروبيكي كنموذج للتكامل الصناعي نقلت فيه المدابغ، وتأسست منطقة ورش ومصانع أحذية بجوارها.

كما أشارت الوزيرة إلى المحور الاقتصادي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومحاورها، وتوفيق أوضاع الورش الموجودة بالمناطق السكنية وآلية التعامل معها عبر تقنين أوضاعهم، وأن لهم الأولوية في النقل إلى المجمعات الصناعية لمن تتوافق أوضاعهم مع الاشتراطات القانونية.

واتفقت الوزيرة مع نواب التنسيقية على تكرار اللقاءات لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل مشاكل المواطنيين والاستجابة إلى استفساراتهم.

وحضر اللقاء من نواب التنسيقية أحمد مقلد، وأميرة صابر، وعلاء عصام، ومحمد إسماعيل، ورشا فايز ، ومارسيل سمير ، وهيام الطباخ، ورشا أبو شقرة، ومرثا محروس، وأحمد رمزى، وخالد بدوي، ومنال هلال، وطارق الخولي، وعضو مجلس الشيوخ محمد عزمي، وعضو تنسيقية شباب الاحزب والسياسيين مؤمن سيد.

شباب الأحزاب والسياسيين