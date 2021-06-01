18 ألف طالب يؤديون امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر.. اليوم

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن بداية امتحانات الشهادة الإعدادية العام، الثلاثاء الأول من يونيو وتستمر حتى الإثنين السابع من يونيو، حيث يؤدى 18أالف طالب الامتحان في 145 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأكد المحافظ على أنه تم تعقيم جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتقليل اعداد الطلاب بكل لجنة الى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب مشيرا الى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.



كما أشار إلى أن مديرية التربية والتعليم اتخذت إجراءات خاصة بتطبيق التباعد الاجتماعى بين مقدري الدراجات للمحافظة والمعلمين، مؤكدا على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أنه قد تلقى رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، أمس الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا".

من جانبهم توجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر، والدكتورة مريم شوقي، من مديرية الصحة بالأقصر، إلى دير مارجرجس الرزيقات، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وأشاد رهبان الدير، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.