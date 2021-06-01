التحقيق فى واقعة إتهام أب بضرب نجله وتعذيبه بالعسل فى القليوبية

تجري نيابة شبين القناطر فى محافظة القليوبية تحقيقات موسعة في واقعة طفل ربطه والده والقى عليه عسل لتأديبه بعد إتهام الجيران له بالسرقة حيث أمرت النيابة بالتحفظ على هاتف الأم الذي يحمل صور الواقعة وضبط الأب بمركز الشرطة وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة كانت الثلاثاء الماضي وإستغاثت الأم بنجدة الطفل الذي حرك محضر بناية شبين القناطر التي باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة.



قالت الأم في التحقيقات وتدعى إيمان جمال إن، أحد الجيران إتهم نجلها المجني عليه محمد حسن بالسرقة فقام أبوه حسن محمد بربطه في سطح المنزل وسكب عليه عسل لتعذيبه فقررت البحث عن جهة لحمايتها وطفلها فأستغاثت بنجدة الطفل التي أحالت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.



أضافت أن الأب دائم التعدي عليها وعلي أبنائه محمد 7 سنوات وعاصم 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبي ويقوم بضربها مع أولادها بوحشية.



وقال وليد إبراهيم مسئول حقوق الإنسان بالتحالف المدني إن الأم لجأت للتحالف لحمايتها من زوجها وتقديم بلاغ فيه لنجدة الطفل وبعدها تم تحريك محضر بنيابة شبين القناطر التي تباشر التحقيقات، مؤكدًا انه تم زيارة الطفل ووالدته وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهما والتأكيد علي حمايته من بطش الأب.



وفي وقت سابق أكد مصدر بنجدة الطفل أنه تلقى بلاغًا أمس الأول، من والدة «طفل العسل»، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورًا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل بالطفل هذا التصرف المشين، موضحًا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها إذا تحدثت عما يفعله في ابنه، وطلبت الحماية لها ولنجلها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة أم يتم تعذيب ابنها علي يد والده، جاء فيها، أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربطه ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش فيه أنا وأولادي.