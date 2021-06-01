25 ألفا و594 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان.. اليوم

أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢١/٢٠٢٠، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة، حيث يؤدي 25 ألف و 594 طالبًا وطالبة امتحاناتهم أمام 293 لجنة امتحانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح "القبيصي"، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تنظيف وتعقيم وتجهيز اللجان، كما تم فرش معظم اللجان بما يعادل ١٤ طالب فقط في اللجنة الواحدة ومراعاة التباعد بين كل طالب والآخر، وتم كذلك تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأكد أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان، من تعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الصعود للجان، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وعدم السماح للطلاب بالتجمع في أي مكان، وانصرافهم مباشرة عقب انتهاء الامتحان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، مؤكدًا أن موجه عام المادة واللجنة التي وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات قد ترد.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق، اليوم، بآداء الطلاب لمادة (اللغة العربية والخط والإملاء)، وتنتهى الإثنين الموافق ٧ يونيه بمادة (العلوم).