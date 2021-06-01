وزير التعليم يطمئن أولياء أمور الثانوية العامة بشأن تصحيح الامتحانات

طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يعربون عن قلقهم من تصحيح الامتحانات.

وجاءت رسالة وزير التربية والتعليم تعقيبا على تساؤل أحد أولياء الأمور، عبر جروب "التعليم المصري ٢٠٢٠" على تطبيق "الواتساب"، حيث جاء نص السؤال كالتالى، "مجرد اقتراح معالي الوزير.. أسوة بما كان يحدث في تصحيح امتحانات التابلت التي كانت تحتوي على أسئلة مقالية في أول سنة لنا بهذا النظام.. ألا وهو إرسال إجابة السؤال لعدد اثنين من المعلمين لضمان حيادية التقييم فاذا كان التقييم متقارب يؤخذ به وإذا لم يكن يتم إرساله لمعلم ثالث وهو الذي يرجح الأمر (هذا ما قيل وقتها لطمأنتنا من حيادية التصحيح)، فلماذا لا يتم العمل بنفس المبدأ في وضع نموذج إجابة امتحانات جميع المواد، بحيث يتم تشكيل لجنة من أكثر من خبير في المادة الواحدة (و الوزارة ما شاء الله زاخرة بالكفاءات) ويكون النموذج النهائي قد توحدت عليه وجهات النظر المختلفة للسادة الخبراء.. فليس من المعقول أن يكون السادة معلمي مصر التعليمية قليلي الخبرة إلى هذه الدرجة مقارنة بالسيد المستشار الذي قام بوضع الامتحان.. وأعتقد هذا الاقتراح يجعلنا نتخطى تبني وجهة نظر أحادية قد تصيب ولكنها قد تخطئ أيضا لأننا في النهاية بشر ولسنا معصومين من الخطأ.. شكرا جزيلا لسعة صدركم".

وعلق وزير التربية والتعليم، قائلا نصا: "التصحيح لا يوجد به عنصر بشري يافندم وسوف نتحدث عن ذلك في نهاية الأسبوع.. أرجو أن تطمئنوا لأننا ندرس كل هذا من أجل أن تكون هذه الامتحانات هى الأفضل في تاريخ الثانوية العامة بإذن الله".

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشته لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "إزاي نتأكد إن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم، خلال الفيديو، الخطوات التي يجب على طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقال نصا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون أكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: "معروف أن لدينا نواتج التعلم هو (التذكر _ الفهم _ التطبيق _ التحليل _ التركيب _ التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا أن الطالب فهم الدرس، بعد ما انتهي من مذاكرته"، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد".

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهي:

1 ) يلخص الطالب الدرس ويضع محتواه في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسيرًا سليمًا.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4) يعيد صياغة الدرس، بمعنى لو أعطيت له مفهومًا يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمى سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول إن الطالب فهم، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس.