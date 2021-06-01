الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد ظهوره مجددًا.. وزير التعليم يعلق على رسائل «شاومينج» لأولياء الأمور

وزير التعليم
وزير التعليم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ظهور "شاومينج" من جديد، واستغلاله لأولياء الأمور، ومطالبه بكروت شحن مقابل امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال الدكتور طارق شوقي، عبر جروب طلبة وطالبات مصر بتطبيق "الواتساب"، إن هذا نصب واحتيال، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع مثل هذه المواقع تباعا.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشته لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "إزاي نتأكد إن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم، خلال الفيديو، الخطوات التي يجب على طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام. 

وقال نصا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون أكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: "معروف أن لدينا نواتج التعلم هو (التذكر _ الفهم _ التطبيق _ التحليل _ التركيب _ التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا أن الطالب فهم الدرس، بعد ما انتهي من مذاكرته"، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد".

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهي:

1 ) يلخص الطالب الدرس ويضع محتواه في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسيرًا سليمًا.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4)  يعيد صياغة الدرس، بمعنى لو أعطيت له مفهومًا يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمى سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول إن الطالب فهم، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس.

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