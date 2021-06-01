الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواطنون عن أبليكشن رعاية: هيفدنا من غير ما ندور كتير

حضانة للأطفال
حضانة للأطفال

رعاية- reaya تطبيق جديد عن الهواتف المحمولة، بغرض عايز التعرف علي أقرب حضـانة  للأطفال وخاصة هي الأمل الوحيد لنجاة الأطفال المبتسرين وعلشان الثواني بتفرق في حياتهم مهم نكون جاهزين، وفي حدود المنطقة التي تسكن بها في اقرب وقت، أو وحدة عناية مركزة لمرضى كورونا ويساعدك في الحصول علي أي سرير أو غرفة تحتاجها في المستشفيات بحدود مقدرتك، وهذا التطبيق يقدر يوصل لأقرب حضانة أطفال في منطقتك الحجز عليه بضغطة واحدة.

 

الدستور رصدت مدي تفاعل المواطنين مع التطبيق وجاءت علي النحو التالي.

قال احمد علي، موظف، إن الفكرة مناسبة خاصة لو حالة طارئة من أحد أفراد البيت لقدر الله نقدر نوصلهم في وقت قصير الحصول علي حضانة لأطفالهم، معلقًا :"للأسف كل يوم في مئات من اللي لسه بيعانوا عشان يلاقوا حضانة قريبة منهم لطفل مولد عنده مشاكل والفكرة ممتازة جدًا".

 

وأضاف خالد السيد، أن فكرة التطبيق جاءت في وقت مناسب خاصة لمرضى كورونا يقدر يوصلهم بأقرب مستشفى متاح فيها وحدة عناية مركزة أو غيرة قائلًا:" الفكرة حلوة كل يوم ممكن حد فينا يحصله حاجة فهيكون سهل أن احجز عن طريق التليفون المكان والسعر الي يناسبني في الظروف الي احنا بنشوفها من غير ما نلف كتير".

 

فيما قالت علا محمد، إنها لا تثق في هذه التطبيقات وأنها لم تتمالك أعصابها لتبحث على مكان في المستشفيات عبر الإنترنت وأن هذه التطبيقات بالنسبة لها ليس لها أهمية  قائلة :" مين هيقدر يستحمل لو حد حصله حاجة من أهله بعد الشر يفضل يدور على النت، ده غير أن هلاقي أسعار وهمية ومش هتمالك أعصابي إن افضل أدور الحاجات دي مش لينا احنا وأكيد ليها ناس تانية تحب تعمل كده وحياتهم كلها على الإنترنت". 

أبليكشن رعاية
أبليكشن رعاية
اطفال أسعار المواطنين غرفة كورونا مولد

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