عودة العمل بالتوقيت الصيفى تنعش أحوال المقاهى والمحال التجارية

حالة من السرور والفرح سيطرت على ملاك المقاهي والمحال التجارية، في اليوم الأخير لإلغاء قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل عيد الفطر المبارك، ومن المفترض بعد ساعات من الآن يتم العودة للعمل بالتوقيت الصيفي وعودة العمل حتى الساعة 11 مساءً والمطاعم إلى 12 مساءً.

وأعرب إبراهيم محمد، مالك أحد المقاهي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عن سعادته البالغة لعودة العمل بالمواعيد الصيفية مرة أخرى حيث عانى من خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم إقبال الزبائن بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن زبائن القهوة تأتي بعد انتهاء يومهم وأعمالهم بعد العشاء، والقرار كان يجبرهم على الغلق في التاسعة فلم يكن هناك وقت سوى نصف ساعة فقط وهو بالتأكيد ليس وقتًا كافيًا للجلوس بالمقهى، فكانت الزبائن لا تأتي من الأساس ما شهدت الفترة الماضية ركودا كبيرا.

وأضاف أن المقهى يعمل به أكثر من 10 أفراد على ورديات مختلفة، فبالتالي أجير الغلق على الاستغناء عن أكثر من نصف العمالة أو تقسيم الأيام عليهم، حيث من يعمل اليوم لا يعمل غدًا إذا فبتالي كنا ننتظر عودة العمل بالتوقيت القديم بفارغ الصبر لأننا لا نعرف عملا سوى ذلك.

من جانبه، رحب إيهاب، مالك أحد محال تجارة الأجهزة الكهربائية، بالقرار وعودة العمل حتى الساعة 11 مساءً والمطاعم إلى 12 مساءً، متمنيا بذلك عودة انتعاش السوق مرة وحركة البيع والشراء، حيث إنها بالتأكيد تضررت الفترة الماضية ولم يكن هناك بديل للبيع أو تحصيل الأقساط من الزبائن بعد إغلاق المحل.

في السياق ذاته، قال بلال عبد الله "ترزي" إنه كان شبه متوقف عن العمل من بعد عيد الفطر بسبب قصر الوقت، فقد اعتاد على أن يقوم بفتح محله قبل غروب الشمس نظرا لكونه يعمل بحقله ويستمر حتى بعد منتصف الليل، وذلك لم يكن يتناسب مع المواعيد السابقة، حيث إن عمله يحتاج لإتاحه وقت أكثر من ذلك، ومن المفترض أن يعود للعمل من جديد بدءًا من الغد.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، قد أعلنت عن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، بدء من اليوم الأول من شهر يونيو.

غلق المحلات التجارية

غلق المحلات التجارية

غلق المحلات التجارية