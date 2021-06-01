الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عودة العمل بالتوقيت الصيفى تنعش أحوال المقاهى والمحال التجارية

غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية

حالة من السرور والفرح سيطرت على ملاك المقاهي والمحال التجارية، في اليوم الأخير لإلغاء قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل عيد الفطر المبارك، ومن المفترض بعد ساعات من الآن يتم العودة للعمل بالتوقيت الصيفي وعودة العمل حتى الساعة 11 مساءً والمطاعم إلى 12 مساءً. 

وأعرب إبراهيم محمد، مالك أحد المقاهي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عن سعادته البالغة لعودة العمل بالمواعيد الصيفية مرة أخرى حيث عانى من خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم إقبال الزبائن بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن زبائن القهوة تأتي بعد انتهاء يومهم وأعمالهم بعد العشاء، والقرار كان يجبرهم على الغلق في التاسعة فلم يكن هناك وقت سوى نصف ساعة فقط وهو بالتأكيد ليس وقتًا كافيًا للجلوس بالمقهى، فكانت الزبائن لا تأتي من الأساس ما شهدت الفترة الماضية ركودا كبيرا.

وأضاف أن المقهى يعمل به أكثر من 10 أفراد على ورديات مختلفة، فبالتالي أجير الغلق على الاستغناء عن أكثر من نصف العمالة أو تقسيم الأيام عليهم، حيث من يعمل  اليوم لا يعمل غدًا إذا فبتالي كنا ننتظر عودة العمل بالتوقيت القديم بفارغ الصبر لأننا لا نعرف عملا سوى ذلك.

من جانبه، رحب إيهاب، مالك أحد محال تجارة الأجهزة الكهربائية، بالقرار وعودة العمل حتى الساعة 11 مساءً والمطاعم إلى 12 مساءً، متمنيا بذلك عودة انتعاش السوق مرة وحركة البيع والشراء، حيث إنها بالتأكيد تضررت الفترة الماضية ولم يكن هناك بديل للبيع أو تحصيل الأقساط من الزبائن بعد إغلاق المحل.

في السياق ذاته، قال بلال عبد الله "ترزي" إنه كان شبه متوقف عن العمل من بعد عيد الفطر بسبب قصر الوقت، فقد اعتاد على أن يقوم بفتح محله قبل غروب الشمس نظرا لكونه يعمل بحقله ويستمر حتى بعد منتصف الليل، وذلك لم يكن يتناسب مع المواعيد السابقة، حيث إن عمله يحتاج لإتاحه وقت أكثر من ذلك، ومن المفترض أن يعود للعمل من جديد بدءًا من الغد.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، قد أعلنت عن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، بدء من اليوم الأول من شهر يونيو.

غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية
إجراءات غلق المحلات عودة التوقيت الصيفي كورنا إدارة أزمة كورونا أصحاب المقاهى

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

تفاصيل اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا للسطو على شركة بالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو