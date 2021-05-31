هالة صدقي عن طلبها في بيت الطاعة: «زودها أوي.. والأطفال بيدفعوا الثمن»

علقت الفنانة هالة صدقي على أزمة تلقيها إنذارا من قبل زوجها في بيت الطاعة قائلة: «الراجل بينفرد دائما بقضايا مختلفة ومتنوعة، حيث يملك الإبداع في اختلاق القضايا رغم أن كل القضايا التي رفعها خسرها جميعاً ولم ينجح سوى في تنزيل نفقة مدارس الأبناء إلى النصف تقريبا».

وأضافت ساخرة من دعاوى زوجها في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": «زوجي متناقض، فمرة يرسل رسائل يشكرني ومرة يشتمني ومرة يعتذر، وتعهد بعدم تكرار تصرفاته السيئة، ثم يعود لمثل هذه التصرفات فجأة وبدون سبب، لكن على أية حال ماشي الحال».