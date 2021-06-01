القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أمرت النيابة العامة، منذ قليل، بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية.

الواقعة بدأت برصد وحدة التحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات.

تداول فيديو لبرازيلي بواقعة فتاة الأقصر

وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها، كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

تحديد هوية السائح

وكشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة السائح ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنَّ المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة، وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها، في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم 24 مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه، وعلى هذا أدرجت النيابة العامة اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.



شهادة فتاة الأقصر

وسألت النيابة العامة المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.

إيقاف البرازيلي بمطار القاهرة قبل سفره

وعلى هذا استُوقِفَ المتهم في طريقه إلى (مطار القاهرة الدولي) وعُرض على «النيابة العامة» فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.

وأمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.

تفاصيل بيان الداخلية بالقبض على البرازيلي

وأعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس أنها نجحت في ضبط شخص أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليها ومرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد فحصت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" من تحرش شخص يحمل جنسية أجنبية لفظيًا بإحدى الفتيات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر بقصد السخرية.