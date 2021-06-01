السفيرة المصرية لدى موريشيوس تبحث مع وزير الزراعة تعزيز التعاون بين البلدين

التقت الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، وزير الزراعة والصناعات الغذائية في دولة موريشيوس، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في المجال الزراعي.

و أكدت السفيرة حرص مصر على تقوية وتفعيل علاقاتها مع الدول الأشقاء الأفارقة، مشيرة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لموريشيوس في إطار تجمع الكوميسا، حيث تصدر نحو ٤٠% من إجمالي احتياجات موريشيوس من الخضر والفاكهة سنوياً.

وأبرزت السفيرة أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية إلى موريشيوس.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة إلى تطلع موريشيوس لتعزيز سبل التعاون بين البلديّن في مجال السلع الزراعية خاصةً السلع الأساسية، كما أكد رغبة بلاده في تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطب البيطري والصناعات الغذائية.

وأثنى وزير الزراعة على الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري للزراعة في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني والتي يستفيد منها عدد من الخبراء الموريشيين. كما أشار إلى إمكانية التعاون بين الدولتيّن في مجال استيراد معدات تصنيع السلع الغذائية وتغليفها من مصر.

تعاون بين مصر ومورشيوس في قطاع الرياضة

وبحثت السفيرة علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، مع وزير تمكين الشباب والرياضة الموريشي، السبت الماضي سُبل تعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بقضايا الشباب.



من جانبه؛ أشاد الوزير الموريشي بحسن تنظيم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وتطلعه لاستئناف عقد هذا المنتدى عندما تستقر الأوضاع فيما يتعلق بجائحة كورونا، حسب بيان لوزارة الخارجية.



وأوضح الوزير الموريشي خلال اللقاء حرص بلاده على إقامة برامج توأمة بين وزارتي الشباب والرياضة في البلديّن، وعقد اجتماعات دورية افتراضية على المستوى الوزاري أو مستوى كبار المسئولين ليتسنى تبادل الخبرات، مُشيرًا إلى إمكانية إقامة تعاون بين مراكز الشباب المختلفة في البلدين وإبرام إتفاقيات توأمة بينهم. وأعرب أيضًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد الكوادر من الشباب، لا سيّما في مجال التدريب الحرفي.



كما تطرق الوزير إلى إعجابه بالأداء المتميز للرياضيين المصريين، مؤكدًا حرص بلاده على حسن الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى ستعقد في باريس في ٢٠٢٤، وأشار إلى رغبة بلاده في استقدام مدربين من مصر لتدريب الرياضيين الموريشيين.



من جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان حرص مصر على التعاون مع موريشيوس فيما يتعلق بموضوعات الشباب والرياضة، فضلًا عن تقديم كل سُبل الدعم لنقل الخبرات المصرية إلى الجانب الموريشي.