«رجال الأعمال»: بدء التواصل مع شركات ليبية للمشاركة فى إعادة الإعمار

قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق الليبي من الأسواق المهمة التي تسعي إليه الدول لأخذ نصيب فيه، ومن الضروري دخول الشركات المصرية بدعم الدولة والحكومة المصرية للاستثمار وإعادة الإعمار.

وأكد "جنيدي"، أن قطاع الطاقة سواء كان بترول أو كهرباء فهو من القطاعات الهامة المطلوبة في ليبيا، لافتًا إلى أن كل ما هو متعلق ومطلوب بالبنية التحتية مطلوب في دولة ليبيا، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال بدأت على أرض الواقع من خلال التواصل مع شركات ليبية لتعزيز وتوطيد التعاون بين مصر و ليبيا.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تعمل تحت مظلة الحكومة المصرية والاتجاه الاستراتيجي التي تعمل عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تواجد الشركات المصرية في ليبيا يدعم ويؤدي إلى زيادة فرص العمل في ليبيا.

وأشار إلى أن دور مصر الإقليمي بالمنطقة العربية والإفريقية أصبح يشهد أزهى عصوره تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة للزيارات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، وإطلاق مبادرات إعادة اعمار غزة وليبيا والعراق.

وأضاف "جنيدي"، أن القيادة السياسية وضعت مصر في مكانها الطبيعي بين الدول، مؤكدًا على أهمية دور مصر اقتصاديًا مع الدول المجاورة وهي ليبيا و السودان وقطاع غزة، و دخول مصر في إعمار كل هذه الدول سيصب في مصلحة الشركات المصرية والمواطن، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي بالمنطقة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات بين مصر وليبيا وطيدت جدًا، فهناك تاريخ طويل بين البلدين ووجود حجم عمالة مصرية كبير جدًا في ليبيا منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في ليبيا، حيث أن إعادة إعمار ليبيا أصبح سوق مهم بالنسبة لمصر.