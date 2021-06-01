إنشاء مركز للخدمات الإلكترونية والمعرفية والتدريبية بجامعة الجلالة

وقع الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بروتوكول تعاون، مع الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بهدف إنشاء مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية والتدريبية بالجامعة.

وقال الدكتورأشرف حيدر غالب، إنه ترتب عليه إنشاء وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر، تحت مسمى "مركز تكنولوجيا المعلومات والإختبارات الإلكترونية"، لتدريب ومنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة.

وأضاف "حيدر"، أنه في إطار الزيارات التحضيرية لاعتماد جامعة الجلالة كمقدم لبرامج التحول الرقمي، قامت لجنة المجلس الأعلى للجامعات ممثلةً في د.محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات رئيساً للجنة، وعضوية كلاً من الدكتور خالد فؤاد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم واتخاذ القرار بالمجلس، ود.رشا بدري مدير وحدة بنك المعامل والاجهزة البحثية بالمجلس، والدكتور. عمر سالم استشاري وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، والمهندس أشرف نجيب بشبكة الجامعات المصرية بالمجلس الاعلى للجامعات.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، بحضور المهندس ياسر كاظم القائم بأعمال الأمين العام لجامعة الجلالة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بالجامعة، والدكتور عفاف العوفي، أستاذ هندسة المواد والنانو تكنولوجي بالجامعة.

من جانبه قام الدكتور طارق ابوالمعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي كخطوة تنفيذية لاعتماد جامعة الجلالة كأول جامعة مصرية تفعل شهادة أساسيات التحول الرقمي علي طلاب مرحلة البكالوريوس، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالجامعة لما بذلوه من مجهود خلال الفترة الماضية من توفير البنية التحتية والتكنولوجية طبقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود تتكامل نحو خطة الجامعة كجامعة ذكية من الجيل الرابع.

وخلال الزيارة قام د.ابراهيم معوض مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، والمشرف علي الوحدة، بعمل جولة لاعضاء اللجنة داخل الحرم الجامعي، لاستعراض أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة بمختلف قطاعاتها كجامعة رقمية، حيث تشمل بنية تحتية لشبكة الإنترنت، ومعامل مجهزة علي أعلي مستوى.

الجدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول، يأتي بناءاً علي توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة 2030، وذلك في مجال التحول الرقمي و مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.