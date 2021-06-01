تنشر "الدستور"، خلال التقرير التالي، أسعار مواد البناء، اليوم الثلاثاء 1-6-2021، وفقا لآخر التحديثات والتطورات في السوق المصري، ويتضمن أسعار "الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس".

ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء، يوميا، ولذلك نقدم لكم تقريرًا عن أهم أسعار مواد البناء، وكل ما يحتاجه القارئ المصرى عن مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن الحديد مصنع حديد المصريين ١٤٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع حديد عز ١٤٦٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع العتال ١٤٤٥٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن الحديد مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع بشاى ١٤٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع سرحان ١٤٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع المراكبى ١٤٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع المعادي ١٤٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع مصر ستيل ١٤٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٨٣٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت الصخرة ٨١٠ جنيهات مصرية.

- سعر طن أسمنت السويدى ٨٢٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت حلوان ٨١٠ جنيهات مصرية.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٨٩٨ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٨٥٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت النصر ٨٥٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت السويس ٨١٠ جنيهات مصرية.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٤٥ جنيه جنيهًا مصريًا.

اسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في أسمنت العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض والمنيا، وحلوان.

أسعار الجبس اليوم

وصل سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.