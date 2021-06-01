أبرزها الحبوب والزيوت.. واردات مصر من روسيا ترتفع لـ 592 مليون دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن واردات مصر من روسيا الاتحادية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 592.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 584.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.3 مليون دولار خلال عام، بنسبة 1.3%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الحبوب جاءت فى المرتبة الأولى بين أهم واردات مصر من روسيا والتي بلغت قيمتها 380.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 339.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 41.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 12.2%، يليها واردات من قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 58.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل لا شئ خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من الشحوم والزيوت سجلت ارتفاعًا لـ32.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 27.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار خلال عام بنسبة 16.4%، وواردات خشب ومصنوعاته بقيمة 38.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 33.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.6 مليون دولار بنسبة 13.9% خلال عام، بينما تراجعت واردات حديد وصلب إلى 17.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 100.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 82.9 مليون دولار بنسبة 82.8% خلال عام.



يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من أكبر خمس دول بلغ 5.174 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2021 مقابل 5.128 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 0.9%، فيما بلغت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم 12.1 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 12.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 519.2 مليون دولار خلال عام.