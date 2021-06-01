حالة من الجدل أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تداول عدد من الجمهور صورة لشاب يحلق رأسه وفي المنتصف كتب اسم "المداح"، وهو الاسم الخاص بالمسلسل الذي خاض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضاني 2021.

حمادة هلال للجمهور: بلاش حلاقة المداح

وأعرب الفنان حمادة هلال، عن سعادته لنجاح المسلسل ووصوله لأكبر عدد من المتابعين، وتكوين قاعدة جماهيرية عريقة، إلا أنه رفض هذه الصورة رفضًا تامًا، وعلق عليها قائلًا: "‏أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمه دي".

وتابع الفنان حمادة هلال، بعدما نشر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "حتى لو بحب أنا بشكر الطفل الجميل ده، والحلاق الشاطر بس وحيات ربنا عندكم بلاش".

ودائمًا ما ينشر الفنان حمادة هلال، صورًا تحمل اسم المداح، يتداولها جمهوره عبر "فيسبوك"، ليدل على نجاح المسلسل بشكل قوي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسمه باستمرار حتى الآن.

كان مسلسل «المداح» قد حقق نجاحا كبيرا وانتشرت صور حمادة واسم المسلسل على كافيهات وتكاتك وأيضًا أكياس سناكس.

وعرض المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني الماضي وجسد خلاله حمادة هلال شخصية صابر المداح.

يذكر أن مسلسل «المداح» حظي بإشادة كبيرة من قبل الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.