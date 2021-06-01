البكرى: إعادة هيكلة شركات السياحة الحكومية ساهم في تطوير نشاطها

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن، توجه الدولة لتطوير شركات السياحة والفنادق الحكومية سيساهم في تنمية القطاع السياحي في مصر.

وأضاف البكري في تصريحات خاصة للدستور أن شركات السياحة والفنادق الحكومية تمتلك عدد كبير من الفنادق والفروع المملوكة لها والمنتشرة في كافة المحافظات.

وأشار الي أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق نجحت في تطوير عدد كبير من الفنادق التاريخية بالإضافة الي إعادة هيكلة الشركات السياحية .

وأوضح أن الفنادق التاريخية تمثل أهمية كبيرة في دعم السياحة المصرية، مشيرًا الي أن التوجه الحالي للحكومة هو التعاون مع القطاع الخاص.

وعقدت شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الجمعية العامة لها أمس.



ووافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري عن عام 2021-2022.