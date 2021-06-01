التعاون الدولى: الصندوق السعودى للتنمية مول 32 مشروعًا فى مصر

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن هناك علاقة اقتصادية قوية بين مصر و السعودية، لافتة إلي أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم في تمويل 32 مشروعًا تنمويًا في مصر وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي بين مصر و السعودية نحو 1.9 مليار دولار.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الصندوق السعودي ساهم في تمويل العديد من المشروعات في محافظات: شمال وجنوب سيناء، القاهرة، الجيزة، دمياط، السويس، الإسماعيلية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، وتقوم الشراكة في عدد كبير من القطاعات مثل البنية التحتية والنقل والمواصلات، التعليم، الصحة، الصناعة، الزراعة و الطاقة.

و أشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن الصندوق السعودي يساهم في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشروع التجمعات السكنية، المرحلتان الأولى والثانية، ومشروع طريق محور التنمية الطور 90 كم، ومشروع وصلات الطرق بطول 61 كم2.

بالاضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه العريش، ومشروع طريق النفق – طابا، ومشروع إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا، فضلًا عن مساهمته محطة مياه المحسمة، وهي محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف تعالج نحو مليون م3 من المياه يوميًا، ويستهدف المشروع توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة ونقلها لشرق القناة لتتم معالجتها واستخدامها في الزراعة لاستغلال أراضي صالحة للزراعة تبلغ مساحتها 250 مليون م2؛ ويوفر مشروع المحسمة 12500 فرصة عمل مباشرة و150 ألف فرصة عمل غير مباشرة بتكلفة 211 مليون دولار.

وساهم أيضًا الصندوق السعودي و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل المشروعات الجديدة من تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يضم هذا المشروع 18 مجمع سكني وزراعي، و 1181 وحدة سكنية للبدو على مساحة 11 الف فدان تقريبا بشمال وجنوب سيناء، ويضم المشروع مراكز طبية و مؤسسات تعليمية.